Инцидент произошел 8 ноября около двух дня. Сейчас данные по потерям захватчиков уточняются.

В селе Вознесенка Мелитопольского района 8 ноября украинские партизаны подорвали место базирования российских оккупантов.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил в Telegram инцидент произошел около двух дня. Сейчас данные по потерям захватчиков уточняются.

"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей является настолько мощным, что рашисты буквально задыхаются от него", - подчеркнул мэр.

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По его словам, рашисты базировались в захваченной церкви.

"Однако наши героические силы сопротивления не ждут небесную кару, которая обязательно догонит оккупантов. А собственноручно расправляются с врагом", - добавил Федоров.

Ситуация в Мелитополе

СМИ писали, что в конце октября в городе прогремел взрыв возле бизнес-центра так называемого "губернатора" оккупированной части Запорожья Евгения Балицкого. В результате ранение получил местный коллаборационист Анатолий Исаков из числа бывших милиционеров.

Как сообщил Федоров 1 ноября, рашисти начали вывозить детей из Мелитополя в Россию под предлогом "каникул". А старшеклассников в школе учат использовать автоматы.

7 ноября стало известно, что российские оккупанты массово свозят людей в Мелитополь с других временно захваченных территорий. Они заселяют их в пустующие дома на территории города и окрестных сел. А в отдельных местах рашисты пытаются выстраивать оборону.

По данным Генштаба, сейчас в Мелитопольском районе также идет принудительная паспортизация украинцев.

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