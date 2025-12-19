Буняк добавил, что завершаются ударные действия в Лимане, то есть зачистка.

Украинские военные контролируют ряд окраин Волчанска и сдерживают оккупантов, чтобы не допустить прорыва.

Об этом рассказал заместитель начальника пограничной заставы по морально-психологическому обеспечению бригады "Гарт" Александр Буняк в эфире Киев24.

"Силы обороны Украины контролируют Южную, Восточную и Западные окраины Волчанска", - детализировал военный ситуацию в городе.

Буняк добавил, что завершаются ударные действия в населенном пункте Лиман, то есть зачистка.

"Ситуация сложная, но вполне контролируемая, вопреки активным штурмам врага успеха он не имеет", - отметил военный и добавил, что бойцы бригады пытаются сдерживать противника, чтобы не допустить прорыва, отметил он.

Ситуация в Волчанске

17 декабря начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе сообщал, что заявления России о захвате города Волчанск на самом деле не соответствуют действительности. Тогда он отмечал, что Силы обороны присутствуют в Волчанске, в частности в южных частях города.

А 1 декабря начальник пограничной заставы подразделения огневой поддержки бригады "Гарт" с позывным "Альпина" отмечал, что россияне уничтожили Волчанск, но украинские войска не дают им продвигаться дальше.

