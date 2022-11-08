Россияне роют окопы прямо в огородах людей.

Под Мелитополем оккупанты строят третью оборонительную линию и вводят свой комендантский час.

Как пишет издание "РИА-Мелитополь", из села Поляновка они выселяют все местное население и завозят туда бетонные блоки.

Россияне роют окопы прямо в огородах людей. Сами же оккупанты обсуждают между собой, что строят третью оборонительную линию и ждут наступления ВСУ, пишут журналисты. "В войсках оккупантов уже паника, они обсуждают, что скоро украинская армия войдет в Каховку и боятся прорыва ВСУ в Крым", - добавляют журналисты.

Видео дня

Рядом с Поляновкой в селе Лазурное еще больше вражеских солдат. Сообщается, что захватчики уже расселились в зданиях детского садика, начальной школы, в частных домах.

"У местных жителей оккупанты отбирают личный транспорт и запретили выходить на улицу всем после 16:00. Заехали оккупанты и в Радивоновку", - говорится в сообщении СМИ.

Россияне перешли к обороне на большинстве участков фронта

К таким выводам пришли аналитики британской разведки. По мнению западных специалистов, частично мобилизованные не позволяют агрессору вести полноценные наступательные операции.

Ситуацию для врага ухудшают и регулярные атаки ВСУ на логистические пути РФ по поставкам оружия и техники. На дефицит боеприпасов жалуются уже и сами оккупанты.

Как сообщил аналитик Defense Express Иван Киричевский, после провала на Харьковщине и потери железнодорожного узла в Купянске России грозит каскадный обвал фронта по всей линии.

Уже поступили сообщения о возведение линии обороны в Лисичанске, Херсонской области, окапывании на берегу Черного моря и попытке остановить продвижение ВСУ на участке Сватово-Троицкое-Кременная.

Вместе с тем оккупанты продолжают бессмысленные штурмы Бахмута, Павловки, Соледара и других населенных пунктов на востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: