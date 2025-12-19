В Харьковской области также введен повышенный уровень опасности.

Жителей Харькова предупреждают о густом тумане, который накроет город сегодня, 19 декабря. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"19 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

Синоптики объявили I уровень опасности, желтый, и призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Погода в Харькове

19 декабря на Харьковщине ожидается облачная погода. По области существенных осадков не прогнозируют, однако возможны туман и морось. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха днем от 0 до 5° тепла.

В Харькове сегодня также без существенных осадков, с туманом и моросью. Ветер3-8 м/с. Днем +1°...+3°.

20 декабря прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0°...+5°.

21 декабря будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, однако на дорогах местами возможна гололедица. Ночью температура составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 0°...+5°.

22 декабря сохранится облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем 0°...+5°.

