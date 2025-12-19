Макрон предложил поговорить с Путиным "без посредников".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что представителям Европы "будет полезно" поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я думаю, что нам, европейцам и украинцам, необходимо найти рамки для надлежащего обсуждения", — сказал он.

Как пишет Politico, это заявление прозвучало на фоне активизации мирных переговоров между Украиной и США, а также США и Россией, после встречи в Берлине на этой неделе.

Макрон также добавил, что европейцам не следует позволять вести диалог исключительно "посредникам".

Мирные переговоры по Украине

На днях в Майами состоятся переговоры между представителями США и России относительно американского "мирного плана" для Украины.

Россию на переговорах представит специальный представитель Кремля и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Отмечается, что он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для усилий президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения с Украиной, добавив, что Европа будет вынуждена вести переговоры с Россией, "поскольку она неизбежно становится сильнее".

Кремлевский диктатор добавил, что Россия открыта к возобновлению дипломатии с континентом, "если не с нынешними политиками, то когда политические элиты в Европе сменятся".

