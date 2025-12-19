Атакован один из крупнейших в мире заводов по производству аммиака.

Ночью во многих регионах России раздавались десятки взрывов, местные жители сообщали об атаке дронов на Орёл, Ростов, Таганрог, Ставропольский край и Воронежскую область.

В Орле и Ростове после атаки частично пропал свет. Власти Орла позже подтвердили, что была атакована местная ТЭЦ.

"В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации пострадавших нет. Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла", - заявил губернатор.

Также сообщается, что атакован и горит завод "Тольяттиазот" в Тольятти Самарской области.

Это один из крупнейших химических заводов России и один из крупнейших производителей аммиака в мире. Основная продукция — аммиак, карбамид (мочевина), метанол и другие азотные химикаты. Проектная мощность по аммиаку — около 3 млн тонн в год.

Прошлой ночью дроны СБУ успешно отработали по военному аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Был поражен самолет МиГ-31 с полным боекомплектом, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", а также комплексы дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ".

В целом вследствие атаки уничтожено российской техники на сотни миллионов долларов.

