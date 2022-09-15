Чеченские подразделения расположились вдоль проездов на территорию полуострова и отлавливают дезертиров.

Подразделения так называемых "кадыровцев" отлавливают дезертиров на админгранице с оккупированным Крымом в Херсонской области.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"Интересны те части, которые подошли недавно. Их 1,5 тысяч человек, которые усилили "кадыровскую" группировку в Херсонской области… "Кадыровцев" там около 2-2,5 тысячи человек. Эта группировка растянулась вдоль входа в Крым. На всех проездах и вдоль побережья находятся "кадыровские" войска", – отметил он.

"Задача у них очень интересная. С одной стороны они вылавливают дезертиров, всех. Причем россиян передают правоохранительным органам РФ, а с дезертирами из "Л/ДНР" происходят интересные вещи, иногда пропадают… Кроме того, по словам наших активистов, они занимаются двойных отжатием. Всех вояк, которые едут в Крым и везут с собой что-то награбленное, они их еще раз грабят, ну, просто все отбирают…", – добавил Свитан.

Также эксперт предположил, что именно там, где сейчас расположились "кадыровцы", будет будущая линия фронта: "По ним сейчас можно определить, где российские войска предположительно могут "запечатать" вход в Крым".

Напомним, ранее полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что мешает украинским бойцам освободить Херсон.

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