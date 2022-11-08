При этом захватчики отбирают у людей паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.

В двух районах Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население получать российские паспорта.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook относительно оперативной ситуции по состоянию на 18: 00.

"В Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта", - отмечается в сообщении.

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В то же время оккупанты отбирают у людей паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.

Паспортизация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, 11 июля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставление гражданства РФ для украинцев.

В МИД Украины заявили, что эта паспортизация не будет иметь никаких правовых последствий для Украины.

Позже Камбин согласовал законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что Европейский Союз не будет признавать такие паспорта.

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