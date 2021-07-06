За ребенком в этот момент присматривали бабушка и 12-летний брат.

В Мариуполе четырехлетний малыш разгуливал по подоконнику квартиры на девятом этаже.

Очевидцы выложили видео в социальных сетях.

Инцидент случился в понедельник, 5 июля. На кадрах видно, как мальчик стоит на металлическом подоконнике, держась одной рукой за раму, а затем заходит в комнату.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, за ребенком в этот момент присматривали бабушка и 12-летний брат. Но они находились в соседней комнате.

"По инциденту составят административный материал, который в дальнейшем направят в суд", - сообщили в полиции.

На кадрах видно, как мальчик стоит на металлическом подоконнике, держась одной рукой за раму, а затем заходит в комнату.

В полиции напомнили простые правила, которые могут спасти жизнь ребенку:

уберите мебель от окон;

никогда ни на минуту не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытым или незащищенным окном;

установите на окна ограничители;

защитит окна решетками;

не позволяйте ребенку играть на подоконнике.

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Автор: Денис Прядко