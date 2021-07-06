В Мариуполе четырехлетний малыш разгуливал по подоконнику квартиры на девятом этаже.
Очевидцы выложили видео в социальных сетях.
Инцидент случился в понедельник, 5 июля. На кадрах видно, как мальчик стоит на металлическом подоконнике, держась одной рукой за раму, а затем заходит в комнату.
Как рассказали в пресс-службе местной полиции, за ребенком в этот момент присматривали бабушка и 12-летний брат. Но они находились в соседней комнате.
"По инциденту составят административный материал, который в дальнейшем направят в суд", - сообщили в полиции.
На кадрах видно, как мальчик стоит на металлическом подоконнике, держась одной рукой за раму, а затем заходит в комнату.
В полиции напомнили простые правила, которые могут спасти жизнь ребенку:
- уберите мебель от окон;
- никогда ни на минуту не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытым или незащищенным окном;
- установите на окна ограничители;
- защитит окна решетками;
- не позволяйте ребенку играть на подоконнике.
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