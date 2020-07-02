Горняк погиб во время выполнения работ по транспортировке металлолома по ленточному конвейеру на горизонте 450 м.

На оккупированной территории Луганской области погиб шахтер.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Как ранее сообщали СМИ, сегодня на шахтоуправлении "Луганское" погиб шахтер 1984 г.р. До войны данное шахтоуправление входило в состав ГП "Луганскуголь". По полученной мною информации, причиной аварии стали работы, выполняемые на горизонте 450 м", - пояснил он.

По словам Лисянского, шахтеры выполняли распоряжение руководства предприятия по зачистке ленточных конвейеров от угольной массы и транспортировке металлолома по ленточному конвейеру, но в связи с нехваткой людей на всем участке работы было расставлено пять горняков, которые находились в недосягаемости друг от друга.

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"При выполнении работ один горнорабочий находился в непосредственной близости от приводного барабана ленточного конвейера (шахтная терминология), его зацепило транспортируемым металлоломом, и он попросту не успел позвать на помощь. Кто работал в шахте, тот знает, что достаточно нескольких минут и человек может погибнуть, если нет кого-то рядом...", - отметил представитель омбудсмена.

Он добавил, что на шахте выполняются работы по транспортировки металлолома и угольной массы с целью дальнейшей продажи и обогащения оккупационных администраций РФ в Луганской области.

По данным Лисянского, на сегодняшний день долги по заработной плате на шахтоуправлении «Луганское» составляют 14 месяцев, данное предприятие внесено в список закрывающихся шахт в ОРДЛО до 2020 года, а "нормы охраны и безопасности труда в ОРЛО просто нивелируются".

"Социальная помощь семье за гибель шахтёра на шахтах в ОРДЛО не предусмотрена", - добавил он.

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