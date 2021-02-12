В Киеве будут судить женщину, которая под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка семейной паре из Китая.
Читайте такжеВ Николаеве будут судить экс-депутата, жена которого выстрелила себе в головуКак сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры,
в суд направлено обвинительное заключение в отношении 31-летней жительницы Житомирской области, которая под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка (ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).
Согласно материалам следствия, в 2018 году в один из столичных медицинских центров репродуктивной медицины обратились супруги из Китайской Народной Республики, с целью участия в программе суррогатного материнства.
В дальнейшем между супругами и женщиной был заключен «договор о суррогатном материнстве».
«Согласно договору, суррогатная мать за компенсацию в сумме почти 400 тыс. грн согласилась выносить и родить ребенка, биологическими родителями которого являются указанные супруги, и, после установления генетического родства между ними и ребенком, передать его им на воспитание», - говорится в сообщении .
В итоге неоднократные процедуры оплодотворения не привели к беременности суррогатной матери.
«Несмотря на это, мошенница хотела получить деньги любым путем. Она вступила в половую связь со своим сожителем и забеременела от него», - сообщили в прокуратуре.
После этого женщина и должностные лица медцентра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемого ребенка, а после его рождения внесли в справку заведомо ложную информацию об их генетическом родстве с ребенком.
Иностранная пара выплатила суррогатной матери около 400 тыс. грн, но позже разоблачила обман при проведении исследования на генетическое родство с новорожденным ребенком при оформлении ему гражданства другого государства.
В настоящее время обвинительный акт направлен в Печерский районный суд. Киева. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Материалы в отношении должностных лиц медицинского центра выделены в отдельное производство, досудебное расследование по которому продолжается.
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