В течение всего времени беременности подозреваемая и должностные лица медцентра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями ребенка.

В Киеве будут судить женщину, которая под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка семейной паре из Китая.

Читайте такжеВ Николаеве будут судить экс-депутата, жена которого выстрелила себе в головуКак сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры,

в суд направлено обвинительное заключение в отношении 31-летней жительницы Житомирской области, которая под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка (ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Согласно материалам следствия, в 2018 году в один из столичных медицинских центров репродуктивной медицины обратились супруги из Китайской Народной Республики, с целью участия в программе суррогатного материнства.

В дальнейшем между супругами и женщиной был заключен «договор о суррогатном материнстве».

«Согласно договору, суррогатная мать за компенсацию в сумме почти 400 тыс. грн согласилась выносить и родить ребенка, биологическими родителями которого являются указанные супруги, и, после установления генетического родства между ними и ребенком, передать его им на воспитание», - говорится в сообщении .

В итоге неоднократные процедуры оплодотворения не привели к беременности суррогатной матери.

«Несмотря на это, мошенница хотела получить деньги любым путем. Она вступила в половую связь со своим сожителем и забеременела от него», - сообщили в прокуратуре.

После этого женщина и должностные лица медцентра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемого ребенка, а после его рождения внесли в справку заведомо ложную информацию об их генетическом родстве с ребенком.

Иностранная пара выплатила суррогатной матери около 400 тыс. грн, но позже разоблачила обман при проведении исследования на генетическое родство с новорожденным ребенком при оформлении ему гражданства другого государства.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Печерский районный суд. Киева. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Материалы в отношении должностных лиц медицинского центра выделены в отдельное производство, досудебное расследование по которому продолжается.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич