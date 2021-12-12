Всего в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых ребенок.

В Луцке водитель легковушки, убегая от полицейских, сбил четырех пешеходов, среди которых ребенок.

Как сообщают "Волынские новости" со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции, авария произошла сегодня около 15:00 на проспекте Соборности.

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Автомобиль Renault Megane, пытаясь скрыться от патрульных, совершил наезд на четырех пешеходов, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место ДТП.

Травмы различной степени тяжести получили 5 человек, среди них – ребенок, которого госпитализировали.

На месте работало 6 бригад скорой помощи. Пострадавших доставили в больницы.

На месте происшествия работают следователи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе очень пьяный водитель на Toyota во время бегства от полиции протаранил три припаркованных автомобиля.

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Автор: Виктория Токарева