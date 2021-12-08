В Луцке суд оштрафовал многодетную мать за то, что пятеро ее детей пропускали уроки в школе с сентября до середины октября.
По данным ZAXID.NET, по решению суда женщина должна выплатить штраф в размере 1700 грн.
Горе-мать в июле этого года уже привлекали к ответственности из-за того, что ее дети пропустили 70% занятий в школе. Тогда женщина оплатила 850 грн штрафа.
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Известно, что представление об отсутствии детей на уроках сделала администрация школы. Женщина не отвечала на звонки и на родительское собрание не ходила.
Сама же мать в пояснительной записке отметила, что не пускала детей в школу, потому что боялась, что те подхватят коронавирус.
Напомним, в Кривом Роге мать оставила своих 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием городского совета. Женщина говорит, что пошла на это из-за сложных жизненных обстоятельств.