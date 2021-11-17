Женщина пожаловалась, что больше не может прокормить свое чадо.

В Кривом Роге мать оставила своих 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием городского совета. Женщина говорит, что пошла на это из-за сложных жизненных обстоятельств.

Об этом сообщают "Свои".

По словам многодетной матери, она пыталась оформить социальные выплаты, однако для этого необходимо собрать пакет документов, в том числе и справку о зарплате мужа, с которым она официально не развелась.

Читайте также"Скотчем замотали руки и ноги, заклеили рот": на Полтавщине в детском саду издевались над 4-летней девочкой – глава облсоветаПоскольку возможности предоставить все документы у женщины не было, оформить выплаты ей не удалось.

Женщина хотела отдать детей в приют, но служба по делам детей сообщила, что мест нет. Малышей могут изъять только тогда, когда мать напишет от них отказ. Проблему решить не удалось, поэтому женщина оставила 9 детей под зданием горсовета.

"В связи с тем, что у меня нет возможности их кормить и я сейчас не могу оформить любые выплаты - малообеспеченные или алименты, и я не могу обеспечить условия их проживания, я их отвезла в горисполком и оставила у входа", — рассказала женщина.

Многодетная мать больше не хочет, чтоб ее дети голодали. Она уверена, что государство позаботится о них.

"Не хочу больше морить их голодом. Я знаю, что государство их прокормит, тем более там 7 пацанов растет - они будут защищать Украину", - сказала она.

Сейчас детей отправили в реабилитационный центр.

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Автор: Марта Гичко