Следователи установили, что осужденный препятствовал законной деятельности ВСУ.

В Луцке осудили администратора Telegram-канала "Где раздают повестки". Приговор предусматривает до пяти лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Как отмечает местный канал "Аверс", в своем Telegram-канале автор сообщал локацию сотрудников ТЦК в Луцке. В сообществе размещались данные о времени и месте вручения повесток работниками Волынского территориального центра комплектования и социальной поддержки, что, по данным следствия, якобы позволяло призывникам избегать выполнения воинского долга.

Сначала специалисты закрыли админу доступ к его Telegram-каналу, а затем правоохранители наведались в его дом с обыском и подозрением в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

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Через месяц парню объявили приговор, согласно которому он получил пять лет заключения с испытательным сроком на два года.

Мобилизация в Украине - что сегодня нужно знать

В конце марта член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский сообщил, что в Украине есть определенные проблемы с мобилизацией. По его словам, есть много внутренне перемещенных лиц-мужчин, которые подлежат мобилизации, но не стали на воинский учет по месту фактического проживания.

Рассматривается вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам повестки онлайн с помощью мессенджеров. Вениславский подчеркивал, что рассматривается возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом.

Адвокат Дмитрий Бузанов считает, что, если повестки будут отправлять через мессенджеры, то какая-то часть украинцев в любом случае окажется в зоне недосягаемости - выключат все приложения или же перейдут на кнопочные телефоны.

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