Представитель Зеленского в Раде отметил, что это лишь один из вариантов решения сложившейся проблемы.

Проекта закона о рассылке повесток в мессенджерах пока еще в Украине нет. Ведется работа над улучшением системы мобилизации из-за большого количества временно перемещенных украинцев.

"Говорить о том, что уже есть проект – еще преждевременно", - заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский в комментарии телеканалу "Киев".

По его словам, многие бежавшие от войны украинцы не успели стать на учет или не хотят этого делать, а проблему нужно решить. При этом он указал, что предложение о повестках в мессенджерах лишь один из вариантов. Вениславский напомнил, что мобилизация предусматривает работу большого количества субъектов, в том числе органы местного самоуправления, которые должны предоставить информацию территориальным центрам комплектования.

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"Мы ищем различные варианты, в том числе возможно через разные существующие базы данных, которые можно также привлечь, но это все пока на этапе обсуждения", - объяснил представитель Зеленского в парламенте.

Повестки через мессенджеры - что изестно

Изначально сообщалось, что в Украине намерены усовершенствовать процедуру мобилизации. В профильном Комитете нацбезопасности, обороны и разведки проводится соответствующая работа.

Предпологалось, что повестки могут вручать в приложении "Дія". Позже в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что в приложении появится электронный военный билет, но повесток не будет.

29 марта член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский сообщил, что в Раде рассматривают возможность вручения повесток в мессенджерах.

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