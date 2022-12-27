Минэкономики подготовило проект постановления, детализирующий критерии и порядок организации бронирования. Сейчас документ на согласовании.

В Кабмине хотят разрешить выезжать в заграничные командировки всем мужчинам призывного возраста, получившим бронирование от воинского призыва. Такую процедуру должны принять в скором времени.

Об этом в интервью Forbes рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, "забронированные" смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов.

По словам министра, в настоящее время не стоит задача разрешить выезжать всем, но есть другое - помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов и соглашений.

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"Сейчас Министерство экономики подготовило проект постановления, который детализирует и нормирует критерии и порядок организации бронирования. Сейчас он находится на согласовании", — подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что это вопрос чувствительный и дискуссионный, и как только будет согласована позиция, Минэкономики выйдет с соответствующей коммуникацией. Сейчас работают над переводом бронирования в электронный формат.

Под новые критерии бронирования подпадают сотрудники, работающие в госсекторе, на предприятиях, которые выполняют мобилизационные задачи, производят продукцию для ВСУ и имеют критически важное значение для экономики.

Рада определила перечень военнообязанных, которые могут получить"бронь":

люди, работающие в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования этих органов в особый период;

работники на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задачи, в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач;

работники предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период;

работники на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии по определению таких предприятий должно принять правительство Украины. По закону, такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

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