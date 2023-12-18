Водитель автобуса задержан, вскоре ему изберут меру пресечения.

Во Львове вследствие наезда маршрутного автобуса вблизи железнодорожного вокзала погиб 35-летний прокурор.

Как сообщает полиция Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 декабря, около 21:30, на площади Дворцовой во Львове.

"По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса "Electron", 43-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 35-летнего жителя Львова. От полученных в результате ДТП травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Водитель автобуса задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Из-за нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство. Водителю грозит от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В полиции добавили, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Во Львовской областной прокуратуре назвали имя погибшего прокурора - это Святослав Проць.

Он занимал должность заместителя начальника второго отдела процессуального руководства при производстве досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания публичного обвинения управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Львовской областной прокуратуры.

Проць проработал в органах прокуратуры 11 лет. Без мужа и отца осталась жена и маленькая дочь.

Смертельное ДТП с участием военных во Львовской области - детали

16 декабря во Львовской области на трассе Киев-Чоп в селе Сможе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников Государственной специальной службы транспорта и женщина.

Произошло столкновение грузовика и легковушки на военных номерах.

По предварительным данным, военный, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовик с автоприцепом.

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