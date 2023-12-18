Во Львове вследствие наезда маршрутного автобуса вблизи железнодорожного вокзала погиб 35-летний прокурор.
Как сообщает полиция Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 декабря, около 21:30, на площади Дворцовой во Львове.
"По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса "Electron", 43-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 35-летнего жителя Львова. От полученных в результате ДТП травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Водитель автобуса задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Из-за нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство. Водителю грозит от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В полиции добавили, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Во Львовской областной прокуратуре назвали имя погибшего прокурора - это Святослав Проць.
Он занимал должность заместителя начальника второго отдела процессуального руководства при производстве досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания публичного обвинения управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Львовской областной прокуратуры.
Проць проработал в органах прокуратуры 11 лет. Без мужа и отца осталась жена и маленькая дочь.
Смертельное ДТП с участием военных во Львовской области - детали
16 декабря во Львовской области на трассе Киев-Чоп в селе Сможе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников Государственной специальной службы транспорта и женщина.
Произошло столкновение грузовика и легковушки на военных номерах.
По предварительным данным, военный, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовик с автоприцепом.