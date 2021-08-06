По словам пострадавшего, он не увидел яму на дороге из-за дождя.

Жуткая история произошла в Кропивницком. Мужчина из-за ямы на дороге лишился глаза и двух зубов.

Об этом сообщает местный телеканал VITER TV.

По словам пострадавшего Дмитрия Гребенюка, примерно две недели назад, будучи за рулем своего Chevrolet, около 21:00 на улице Вокзальной угодил в яму, которую не увидел из-за сильного дождя.

"Я ехал медленно, километров 20, максимум 30 в час. И все-таки въехал в очень глубокую яму", - отметил пострадавший мужчина.

Читайте такжеВ Одессе автомобиль провалился в 4-метровую яму посреди дороги (видео)От удара в авто сработала подушка безопасности, из-за которой Гребенюку выбило глаз и два зуба, а также расцарапало лицо. Он вызвал медиков и полицию, но правоохранители не корректно составили протокол.

"Сработала подушка безопасности, и возможно неправильно, пока еще неизвестно, почему так произошло. И вызвали еще полицию. А полиция неправильно все это трактовала, то есть не по той статье. Там должно было быть ненадлежащее состояние дорожного покрытия, а они выписали, что я не убедился в безопасности", - объяснил мужчина.

Он заверил, что будет оспаривать протокол полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, на Луганщине нашли необычный способ для решения проблем с ямами на дорогах. В Северодонецке выбоину заделали слепками челюстей.

Автор: Анастасия Горбачева