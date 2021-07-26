"Зубную" дорогу обнаружили жители Северодонецка.

На Луганщине нашли необычный способ для решения проблем с ямами на дорогах. В Северодонецке выбоину заделали слепками челюстей.

Об этом в группе "Регион 13. Новости Луганской области" на Facebook сообщил местный житель.

"Стоматологи или коммунальщики? Кто классно отремонтировал квартальную дорогу слепками зубов", - написал северодончанин, который заметил гипсовые челюсти в одной из дорожных ям города.

В комментариях пользователи шутят о том, что дорогу не починили, а "запломбировали". По словам местных жителей, на данном участке стоматологи постоянно пытаются решить проблему с ямами своими силами.

Читайте такжеПьяный херсонец пытался попасть к бывшей возлюбленной и застрял в окне (фото)"Креативно", "стоматологи против ям на дорогах", "пусть уж лучше слепки зубов, чем пробитые колеса машины от таких огромных ям", - написали комментаторы. Местные власти на ситуацию со слепками челюстей на дорогах пока не реагируют.

Ранее УНИАН уже сообщал о ситуации на Донбассе за минувшие сутки. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ, семеро военных получили осколочные ранения и травмы.

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Автор: Полина Кузенко