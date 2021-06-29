Завершить ремонт дороги помогли неравнодушные жители.

Житель Полтавской области решил за собственные деньги "подлатать" ямы. Неизвестный украл у него материалы для ремонта дороги.

Об этом сообщает в телеграмм-канал Х*Кременчуг.

Мужчина купил материалы, чтобы отремонтировать участок дороги в районе Колесного завода. Он оставил мешки с цементом на обочине, пока набирал песок.

В это время подъехала "Газель", водитель которой, воспользовался моментом и украл мешки с цементом, после чего быстро уехал. Возмущенный активист рассказал об инциденте, а неравнодушные жители помогли купить новый цемент для ремонта дороги.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы неоднократно самостоятельно пытаются улучшить ситуацию с дорогами в стране, потому что зачастую дорожники или не успевают, или не имеют денег на ремонт дорог.

Жители Крыжополя Винницкой области, чтобы привлечь внимание к проблемам ям на дорогах, высадили в глубокой выбоине посреди дороги куст цветущих ирисов. Водители старались объезжать цветы, а некоторые останавливались, чтобы сфотографировать.

При этом в Киеве жители Соломенского района застелили ямы на дороге старыми коврами, а в Днепропетровской области ямы на дороге засыпали скошенной травы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева