Спасатели собрали ртуть и очистили загрязненную поверхность.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на улице обнаружили более 1 килограмма ртути.

Как информирует ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сегодня, 5 октября, в 10:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от прохожего гражданина о том, что на улице Соборности Металлургического района города обнаружена ртуть.

"После обследования спасателями обнаружено всего 1100 граммов ртути на участке около 1 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в средствах защиты органов дыхания ртуть собрано в герметичную емкость и проведена демеркуризация загрязненной поверхности мест разлива вещества с помощью мыльно-содового раствора.

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Автор: Светлана Макринская