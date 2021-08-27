Спасатели провели сбор ртути механическим способом, всего было собрано 40 грамм ртути.

Во Львове во время ремонтных работ в помещении размером 3 на 3 метра обнаружили шарики металлической ртути.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"26 августа в 12:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Львове на ул. Шухевича, 2 во время ремонтных работ в помещении, размером 3×3 м обнаружили шарики металлической ртути", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены специалисты отделения радиационно-химической и биологической защиты Отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Читайте также"Ты не знаешь, с кем связалась!": в киевском ТРЦ женщина рассекла зонтиком лоб девушке (фото)Как выяснилось, шарики ртути были обнаружены под полом после его демонтажа. Спасатели провели сбор ртути механическим способом и провели демеркуризацию. Всего было собрано 40 грамм ртути.

Собранная ртуть была передана в Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета на хранение и дальнейшую утилизацию.

Напомним, в Ровно трое мужчин пытались продать 56 килограммов ртути за полмиллиона гривен. "Товар" они сбывали большими партиями в разных регионах Украины.

Автор: Татьяна Герасименко