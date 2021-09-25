Суд обязал мужчину оплатить стоимость экспертизы всех 28 роликов.

Инженера одного из лицеев Кременчуга приговорили к трем годам условного наказания из-за публикации секс-видео на популярном порносайте.

Об этом пишет местное издание Полтавщина.

Мужчина снимал домашнее порно с женой, а после публиковал видео на популярном порносайте - Pornhub. За просмотры секс-видео он получал деньги. Всего он успел опубликовать 28 роликов.

Действия мужчины квалифицировали по части 1 и части 2 статьи 301 "Изготовление и распространение порнографии" Уголовного кодекса Украины

Читайте такжеЖительницу Луганщины накажут за продажу своих "горячих" фото через ViberОбвиняемый заключил соглашение с прокурором и признал свою вину, а также содействовал расследованию. Суд приговорил его к трем годам заключения, но от наказания освободили с испытательным сроком - 1 год.

Кроме того, правоохранители провели экспертизу, чтобы установить, являются ли порнографией ролики, которые снимал осужденный. Теперь инженер должен возместит стоимость экспертизы, а это 4576 гривен.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший пастор из Нью-Йорка Кристал ДиГрегорио устала от осуждения прихожан и вернулась в порноиндустрию под своим старым сценическим псевдонимом Надя Хилтон.

Автор: Анастасия Горбачева