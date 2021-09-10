К помощи порносайте Зураб Джапаридзе обращается уже не впервые.

Бывший кандидат в президенты Грузии и лидер оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи" в парламенте Зураб Джапаридзе разместил свою рекламу на порносайте Pornhub.

Об этом он сообщил 10 сентября на своей странице в Facebook.

На достаточно необычную рекламную кампанию политик решился в преддверии местных выборов, которые пройдут в Грузии 2 октября.

Читайте такжеПосле скандала Pornhub пришлось удалить более 650 тысяч роликовРекламу на Pornhub Джапаридзе публикует уже не впервые. Он аналогично пытался повысить свою популярность перед президентскими выборами в 2018 году. Впрочем, ему это не сильно помогло - он набрал всего 2,26% голосов и занял 6 место среди всех кандидатов.

Однако по результатам прошлогодних парламентских выборов он прошел в парламент.

Стоит отметить, что его партия "Новый политический центр – Гирчи" отличается ультралиберальными позициями и выступает за легализацию марихуаны.

А в результате его иска Конституционный суд Грузии отменил санкции за употребление каннабиса.

Автор: Станислав Кожемякин