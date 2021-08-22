Мужчина и женщина заплыли примерно на 1500 метров от берега и не смогли самостоятельно вернуться на сушу.

В Кирилловке туристам понадобилась помощь спасателей. Мужчину и женщину унесло в открытое море, когда они отдыхали на надувном матрасе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Запорожской области.

Так, 31-летний мужчина и 29-летняя женщина приехали на отдых в Кирилловку из Харькова. 21 августа они решили поплавать на надувном матрасе, однако не рассчитали свои силы. Туристов унесло очень далеко от берега, поэтому самостоятельно выплыть из моря они не могли.

Сообщение о происшествии на воде, которое произошло в пгт Кирилловка Мелитопольского района, поступило в Службу спасения "101" в 13:30.

Читайте такжеПроехали на "красный": полицейские на Mitsubishi устроили ДТП в центре Киева (видео)"Как выяснилось, в районе одной из баз отдыха двое людей на надувном матрасе заплыли на расстояние примерно в 1500 м. от берега и самостоятельно не смогли вернуться. Спасатели отдельного поста АРЗ СП добрались до отдыхающих и доставили их на берег", - сообщили в пресс-службе.

К спасению мужчины и женщины привлекли 1 единицу техники и 2 работника ГСЧС.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кирилловке туристы устроили жестокое развлечение. Бой медузами попал на видео.

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Автор: Полина Кузенко