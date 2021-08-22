В Кирилловке туристы решили устроить жестокое развлечение на фоне нашествия медуз. Мужчины зашли в море и начали швырять морских обитателей, весело смеясь.
Бой медузами попал на видео, об инциденте сообщило издание "РИА Мелитополь".
Двое мужчин, судя по всему, устали от медуз в море и придумали, как превратить нашествие в развлечение. Они бросали морских обитателей, будто мяч. Туристы явно не боялись получить ожоги или же навредить медузам.
Читайте такжеВ США аферист подал в суд на своих жертв и стал миллионеромВ социальных сетях поступок туристов оценили не все. Мало того, что мужчины причиняли вред медузам, они рисковали своим же здоровьем. Сами туристы, как можно заметить на видео, не особо беспокоились о морских жителях и своей безопасности.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кирилловке туристам запретили вытаскивать медуз на берег. Арендаторы пляжей объяснили, что процесс разложения морской живности сопровождается зловонием и неэстетичным зрелищем.
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