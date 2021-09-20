Трагедия в Одесской области случилась в ночь на понедельник.

В Подольском районе Одесской области поезд смертельно травмировал 18-летнего парня.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в понедельник, 20 сентября, около двух часов ночи на железнодорожном перегоне между станциями Перелеты и Балта.

По словам машиниста товарного поезда, он увидел парня на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Читайте такжеСекунды до гибели: в сети показали, как железнодорожник спас пешехода в Ривне (видео)От полученных травм 18-летний житель города Балта погиб на месте.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". За умышленное убийство одного лица в нашей стране грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Украине поезда не раз смертельно травмировали людей.

Трагический инцидент, в частности, в сентябре случился в Одессе – местный житель, 1980 г. р., переходил железнодорожные пути в неположенном месте на станции "Одесса-Застава-2", и его сбил электропоезд. Потерпевший мгновенно погиб от полученных травм.

Автор: Лариса Козовая