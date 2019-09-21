На Днепропетровщине роженица заявила, что выбросила младенца, но куда – не помнит

По данному факту открыли уголовное производство.

В городе Желтые Воды Днепропетровской области местная жительница заявила, что родила мертвого ребенка и выбросила его, но куда, не помнит.

Читайте такжеВ Одесской области осуждена женщина, убившая своего 4-месячного ребенкаОб этом говорится в сообщении местного Facebook-паблика «Неравнодушные Желтые Воды».

«Тревогу забили соседи женщины из села Йосиповка, где и проживает роженица. Женщина, уже имеет двоих детей. Перед родами она поехала в Желтые Воды, где жила в квартире свекрови. Когда вернулась в село, соседи стали расспрашивать о ребенке, на что роженица ответила, что родила мертвого. Тогда соседи сообщили полиции… Женщина рассказала, что родила сама дома мертвого ребенка и выбросила его. Сначала говорила, что выбросила под трубы, затем – что просто в мусорный бак. В настоящее время тело ребенка не найдено», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент по данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они выясняют все детали происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове умер младенец после того, как мать уронила на него телефон.