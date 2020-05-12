В Киеве зафиксировали нападения на медиков: сотрудниц медцентра ограбили, водителя "скорой" избили
В течение выходных в столице зафиксировано как минимум два нападения на медиков. 9 мая преступники проникли в медучреждение и ограбили двух его сотрудниц, а 11 мая хулиганы без причины избили водителя «скорой» и повредили саму машину.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева.
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В частности, по ходатайству прокуратуры суд взял под стражу трех мужчин, которые совершили нападение на офис столичного медицинского центра и ограбили его сотрудников.
9 мая преступники проникли в помещение медицинского центра на проспекте Победы и угрожая насилием, забрали личные средства и мобильные телефоны двух сотрудниц. Кроме того, злоумышленники похитили официальные штампы и печати медцентра.
В тот же день правоохранители задержали преступников. В ходе обыска у преступников обнаружили все награбленное. Сейчас им сообщили о подозрении в разбое и присвоении официальных документов или печатей. Следствие продолжается, подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Нападение на «скорую» произошло в ночь на 11 мая, на проспекте Романа Шухевича. Бригада врачей прибыла на вызов и поднялась к больному. Водитель остался ждать в автомобиле. В это время машину заметили двое молодых людей и безо всяких причин начали конфликт с водителем. В дальнейшем они нанесли водителю несколько ударов в область головы и повредили служебный автомобиль.
На место происшествия вызвали полицию, которая задержала хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 г.р.
Нападавшим сообщили о подозрении в хулиганстве. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице увеличивается количество инфицированных коронавирусом, которому необходима госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии.
Zaharow Dmitriy, [15.04.20 17:23]
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