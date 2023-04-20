Комиссии уже удалось осмотреть три корпуса Киево-Печерской лавры.

Прихожане УПЦ Московского патриархата в очередной раз препятствовали комиссии Минкульта оценивать состояние памятников на территории Киево-Печерской лавры и вступили в столкновения с полицией.

Как рассказала в комментарии УП пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис, эпицентром событий снова стал корпус заповедника, вход в который накануне повредили прихожане УПЦ МП, сорвав печать министерства и поломав защитные роллеты.

Представители Минкульта прибыли 20 апреля на территорию лавры и повторно опломбировали помещение. В заявлении Гирдвилис подчеркивает, что правоохранители продолжают находиться возле корпуса и следят за соблюдением правопорядка.

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Вместе с тем на распространенных в сети кадрах видно, как разъяренная толпа ворвалась внутрь помещения и выталкивала оттуда полицию. Какой-то мужчина за кадром кричал: "Не убивайте людей!", а неизвестная женщина просто устроила истерику.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры - что известно

Священники Московского патриархата должны были освободить помещение Киево-Печерской лавры еще 29 марта, однако до сих пор вопреки решению властей остаются на территории заповедника.

30 марта в Лавре произошли первые столкновения прихожан Московского патриархата с представителями комиссии Минкульта, перед которыми закрыли двери в храмы. Всего у специалистов на оценку состояния госимущества есть три месяца.

Несмотря на сопротивление прихожан УПЦ МП, комиссии уже удалось осмотреть три корпуса Киево-Печерской лавры: два национального и одного местного значения, а именно корпуса 37, 37 и 38: Галереи к Ближним пещерам, Колокольни на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер. Объекты являются памятниками архитектуры и входят в ансамбль Киево-Печерской лавры и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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