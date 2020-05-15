В Киеве задержали банду вымогателей: угрожали убийством и выбивали $20 тысяч (фото)

Задержанным подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве полицейские задержали преступную группировку за вымогательство с бизнесмена 20 тысяч долларов.

Читайте такжеВ Киевской области мужчина по-зверски убил свою мать - СМИОб этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что возвращение несуществующего долга требовали от руководителя финансовой компании, а в случае отказа – угрожали убийством. Для достоверности своих слов злоумышленники неоднократно демонстрировали физическую силу.

«К полицейским обратился руководитель финансовой компании. Он сообщил, что в течение длительного времени группа мужчин требует от него 20 тысяч долларов США, которые он якобы им задолжал. Мужчина не соглашался на требования злоумышленников, пока они не перешли к решительным действиям – от словесных угроз физической расправы к избиению, даже угрожали убийством ему и членам его семьи. Понимая реальность их угроз, он обратился в полицию», - говорится в сообщении.

Следственный отдел Днепровского управления полиции Киева начал уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

«Комплексом процессуальных мероприятий оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве Нацполіції установили организатора и всех участников преступной группировки, это – шесть жителей Киева. Зарабатывали тем, что требовали от предпринимателей возврат несуществующих долгов, не только угрожая, но и применяя к ним физическое насилие», – отметили в полиции.

С требованием о возврате якобы 20 тысяч долларов США «долга» злоумышленники пришли и до руководителя финансовой компании. С начала только угрожали, а потом перешли к физическому насилию и угроз его убить или кого-то из членов его семьи.

В четверг, 14 мая, в одном из ресторанов в Печерском районе столицы оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве Нацполіції, отдела криминальной полиции и следователи следственного отдела Днепровского управления столичной полиции за процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 4 по силовой поддержке полка особого назначения №1 полиции Киева задержали шестерых человек.

Организатор и участники преступной группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

За вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.