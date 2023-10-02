Злоумышленник собирал разведданные о спецподразделениях, специализирующихся на использовании БПЛА.

В Киеве задержали российского агента, который хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за украинскими военными.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В сообщении отмечается, что была проведена многоэтапная спецоперация по задержанию агента ФСБ, который собирал разведданные о спецподразделениях Вооруженных сил Украины и СБУ, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов.

По данным следствия, приспешником врага оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ. В поле зрения агрессора он попал через свои антиукраинские сообщения на одном из российских Telegram-каналов. Задание агент получил от своего российского "куратора" в конце лета этого года - он должен был поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов".

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"После зачисления в заведение он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками.Также он планировал обнаружить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов", - отметили в СБУ. Оккупанты хотели использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности.

Коммуницировал он с российскими кураторами через анонимный чат в мессенджере.

В СБУ отмечают, что задержанный также обходил улицы Киева и как рядовой житель фиксировал локации украинских защитников на территории города. Его взяли с поличным во время фотографирования одной из воинских частей в столице.

В случае успешного выполнения вражеских задач, российские захватчики "гарантировали" своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было поступить на его банковскую карту.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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Как сообщал УНИАН в сентябре, киберспециалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали агентурную сеть Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), которая действовала на территории Харьковщины.

Вражеские агенты собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением. Они собирали компромат на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях области. Наибольшее "внимание" российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов врага по Харькову, а потом выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления "отчета" оккупантам.

Четыре агента задержаны. Дистанционно группой вражеских агентов руководил бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения бежал в Россию, и его завербовали кадровые сотрудники ГРУ и поставили ему задачу по созданию собственной агентурной сети в Харькове. Они получили подозрения и находятся под стражей.

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