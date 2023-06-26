Данные о Южноукраинской АЭС собирал за деньги житель Южноукраинска с прокремлевскими взглядами.

Задержан информатор Российской Федерации, который собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, "охотившийся" за этим стратегическим объектом в 2023 году.

В СБУ отмечают, что жителем Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года, враг заинтересовался из-за его прокремлевских сообщений в одном из российских Telegram-каналов.

"Злоумышленник собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Южноукраинскую атомную электростанцию.В частности, их интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинск", - отмечают в СБУ.

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В сообщении сказано, что оккупантам эти данные нужны были для подготовки прицельных ракетных ударов. При этом российские "кураторы" платили деньги за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага в целом почти 9 тысяч гривен за выполнение предыдущих заданий. В переписке, которую обнародовала СБУ видно как задержанный просит средства от российского куратора, потому что "деньги очень нужны"

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Задержанному сообщено о подозрении по части 3 статьи 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения, боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований" Уголовного кодекса Украины. Сейчас ему избрана мера пресечения-содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Как сообщает Офис генерального прокурора, 36-летний житель города Южноукраинск в течение июня 2023 года трижды сфотографировал блокпосты Сил обороны в городе и вместе с координатами направил представителю государства-агрессора.

Российские шпионы на Южноукраинской АЭС - что известно

Правоохранители задержали информатора, который передавал врагу данные об обороне Южноукраинской АЭС. Задокументировано, что фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карту 2 тысячи гривен "аванса".

Сотрудники СБУ задержали жителя Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале этого года, во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры, у него изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

На него враг вышел через прокремлевские сообщения в одном из российских Telegram-каналов. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, из-за срабатывания аварийной защиты Южноукраинская АЭС аварийно остановилась в ноябре 2022 года.

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