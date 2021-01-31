Смертельный пожар произошел в торговом центре на Троещине.

Сегодня в Киеве во время пожара ТЦ обнаружили тело погибшего мужчины.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС столицы.

Как отмечается, пожар возник в комнате охраны, на первом этаже торгового центра.

"Между вторым и третьим этажами, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

Также удалось спасти охранника заведения, который находился на третьем этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания, он был выведен на свежий воздух.

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

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Автор: Екатерина Лиманская