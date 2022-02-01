Без сознания женщину нашла соседка у подъезда дома.

В Киеве водитель такси угостил пассажирку кофе с "сюрпризом", а потом обокрал ее и оставил без сознания на морозе. Женщину без сознания случайно нашла соседка у подъезда дома.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Инцидент произошел 29 января. Потерпевшая поздно вечером вызвала такси через мобильное приложение. По дороге водитель сообщил, что заедет на АЗС, чтобы заправиться. Пассажирка не возражала.

На заправке водитель любезно угостил пассажирку кофе, но предварительно подмешал в напиток сильнодействующее психотропное вещество.

Под действием психотропа женщина потеряла сознание. После этого таксист забрал все ценные вещи жертвы и мобильный телефон, а затем оставил ее без сознания у подъезда многоэтажного дома.

Потерпевшую обнаружила соседка. На место происшествия выехали медики. Они диагностировали у пострадавшей серьезное медикаментозное отравление. Она почти сутки провела в коме.

Полиция оперативно отследила злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Им оказался 24-летний гражданин Туркменистана. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Мужчину задержали. Если его вина в суде будет доказана, то он понесет наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Читайте такжеТребовал "воображаемый" долговой миллион долларов: в Киеве задержан иностранец (фото)Как сообщал УНИАН, ранее темнокожий парень, который подписан в Instagram как robe_mood, пожаловался, что в воскресенье, 23 января, в Киеве водитель одной из служб такси ударил его в лицо после просьбы.

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