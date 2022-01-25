Пострадавший утверждает, что после удара от таксиста очнулся только через несколько минут.

Темнокожий парень, который подписан в Instagram как robe_mood, пожаловался, что в воскресенье, 23 января, в Киеве водитель одной из служб такси ударил его в лицо после просьбы.

Парень написал в соцсети, что попросил таксиста включить "Радио Майами", получил отказ, а потом поставил вопрос, и водитель отменил поездку, сказал выйти из авто и резко ударил его по лицу.

По словам парня, после удара он очнулся через несколько минут, и водителя уже не было.

"…я с друзьями вызвал себе такси, мы сели в машину, я попросил водителя включить "Радио Майами, он отказался, и я спросил, "а что можно включить?". Он спросил, прикалываюсь ли я, отменил поездку и сказал нам выйти из машины. После чего мы вышли, он вышел тоже и резко ударил меня по лицу. Занавес. Очнулся я пару минут спустя…", – поделился robe_mood.

Читайте такжеТребовал "воображаемый" долговой миллион долларов: в Киеве задержан иностранец (фото)Парень также раскрыл данные таксиста. Пострадавший сообщил, что водителя зовут Ахмет, и он приехал на авто Renault Logan.

Напомним, в начале сентября 2021 года журналисты узнали, что в Киеве возле гостиницы "Президент" таксист толкнул и ударил одну из итальянок-пассажирок пожилого возраста. После удара с пассажирки слетели очки, и водитель начал их "забивать" ногами.

Очевидица утверждала, что после инцидента иностранки были напуганы и быстро зашли в гостиницу, а охранник сделал вид, что ничего не произошло.

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