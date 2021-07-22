Жители окрестных домов возмущены.

В Киеве в парке Партизанской славы стихийные торговцы выбросили пластиковые ящики с испорченными персиками, которые уже начали портиться.

Таким образом недобросовестный продавец, вероятно, решил утилизировать нереализованный товар, говорится в сюжете телеканала "Киев".

Кроме персиков на месте можно увидеть также испорченный виноград. От фруктов идет неприятный запах, там уже собираются мухи, пчелы и другие насекомые.

На маркировке, которая есть на ящиках, указано, что виноград упакован в мае 2021 года, а персик - в июле. Там также присутствуют фамилии упаковщиков.

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По предположениям возмущенных местных жителей, продукты привезли с расположенного неподалеку Дарницкого рынка.

"Вчера вечером, 21 июля, прогуливались тут еще ничего не было. Сегодня утром уже в 8:00 здесь была эта куча. Запах сильный стоит, на него среагировал мой пес", - рассказала киевлянка Дарья, которая нашла мусор. Часть из которого, к слову, может нанести вред окружающей среде. Речь идет о пластиковых ящиках.

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Автор: Иван Бойко