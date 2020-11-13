За границу планировали вывезти продукцию одного из госпредприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей.

В Николаеве контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ.

Читайте такжеСБУ задержала одного из главарей батальона "ЛНР" (фото)Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Как сообщает местный сайт «Преступности.НЕТ», речь идет об оборудовании Государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект».

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Автор: Светлана Макринская