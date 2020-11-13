В Николаеве контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ.
Читайте такжеСБУ задержала одного из главарей батальона "ЛНР" (фото)Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Как сообщает местный сайт «Преступности.НЕТ», речь идет об оборудовании Государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект».
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