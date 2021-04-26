Движение трамваев на проблемном участке уже восстановили.

В Киеве на улице Симиренко сошел с рельс новый вагон скоростного трамвая.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Как отмечается, из-за инцидента образовалась пробка из других трамваев первого маршрута, который соединяет Михайловскую Борщаговку и улицу Старовокзальную.

В КП "Киевпасстранс" сайту "Сегодня" сообщили, что инцидент произошел с трамваем "Электрон". Причины сейчас устанавливают специалисты.

В настоящее время движение трамваев по маршруту уже восстановили. Сошедший с рельсов вагон вернули назад при помощи двух подъемных кранов.

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Автор: Юрий Годован