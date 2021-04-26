Инцидент с трамваем "Электрон" в Киеве / скриншот
В Киеве на улице Симиренко сошел с рельс новый вагон скоростного трамвая.
Соответствующее видео появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook.
Как отмечается, из-за инцидента образовалась пробка из других трамваев первого маршрута, который соединяет Михайловскую Борщаговку и улицу Старовокзальную.
В КП "Киевпасстранс" сайту "Сегодня" сообщили, что инцидент произошел с трамваем "Электрон". Причины сейчас устанавливают специалисты.
В настоящее время движение трамваев по маршруту уже восстановили. Сошедший с рельсов вагон вернули назад при помощи двух подъемных кранов.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Одессе трамвай сошел с рельсов из-за превышения скорости и спровоцировал ДТП
- В Харькове на ходу загорелась маршрутка с людьми (видео)
- Под Киевом фура влетела в пешеходный мост, есть пострадавшие (фото)
- В Киеве на Подоле в разных местах две машины провалились под асфальт (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram