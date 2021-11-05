Сейчас членам организованной группы сообщено о подозрении.

В Киеве лаборатория продавала поддельные тесты на коронавирус по цене от 900 до 1800 гривень. В организованную группу входили врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В частности, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении шестерым лицам, четверо из которых являются сотрудниками медицинской лаборатории, по факту изготовления и сбыта гражданам поддельных справок об отрицательном тесте на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины).

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что работники лаборатории, действуя в составе организованной группы, ввели противоправный механизм личного обогащения путем составления и сбыта заинтересованным лицам заведомо подложных официальных документов – тестов на коронавирус.

Читайте такжеЕще одна область переходит в "красную" зону карантинаУстановлено, что работники лаборатории в течение декабря 2020-марта 2021 года по заказу граждан составляли и сбывали заведомо поддельные медицинские справки без прохождения соответствующих исследований. Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 гривень.

В ходе досудебного расследования задокументировано составление и сбыт участниками организованной группы не менее 19 поддельных тестов.

Сейчас членам организованной группы, среди которых врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения, сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минздраве рассказали, как люди без теста или COVID-сертификата могут попасть в ТРЦ.

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Автор: Виталий Саенко