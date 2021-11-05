Молодые люди разделись буквально до трусов.

Странный перфоманс устроили в центре Киева на Европейской площади. Несколько полуголых парней запускали фейерверки на проезжей части.

Об этом сообщил корреспондент УНИАН с места событий.

Инцидент произошел в пятницу, 5 ноября, около 17:30 на Европейской площади столицы. Несколько парней в нижнем белье и обуви запускали фейерверки на проезжей части перед гостиницей "Днепр". При этом видно, что движение по площади никто не перекрывал и фейерверки летели буквально в авто.

При этом еще один человек снимал это все на видео. После того как фейерверки закончились, они все убежали в один из подземных переходов на Европейской площади.

На данный момент неизвестно, с какой целью устроили шоу. Также нет информации о том, пострадал ли кто-то от рук хулиганов.

Как ранее сообщал УНИАН, три украинские девушки разделись догола в черногорском городе Котор и устроили ню-фотосессию прямо посреди дороги.

Как сообщили сербские и черногорские СМИ, управление Будванского суда в Которе оштрафовало троих гражданок Украины на 450 евро каждую за нарушение закона об общественном порядке, которым запрещается обнажаться в общественных местах.

Автор: Анастасия Горбачева