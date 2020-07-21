"Зато в маске": в Киеве пьяный мужчина справил нужду прямо на рельсы в метро (видео)

Применялись ли к нарушителю какие-либо санкции - неизвестно.

В Киеве один из пассажиров метрополитена, пребывая, вероятно, в нетрезвом состоянии, справил нужду на рельсы прямо на станции.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Типичный Киев" в Facebook.

Инцидент произошел в вечернее время суток на станции "Гидропарк".

"Гидропарк. Комментарии за вами", - коротко подписал автор публикации.

Большинство авторов комментариев таким поведением возмутились, вспомнив о необходимости присутствия полиции. Некоторые отметили, что нарушитель порядка был в медицинской маске.

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"Все пишут про то, что нет туалетов. А мне кажется, такие люди и возле туалетов будут справлять нужду, показывая свою аморальность. Тут уже дело не в алкоголе, а в самих людях. Как бы не хватало туалетов, можно найти место не такое людное", "Вообще-то, таких пьяных в метро пропускать запрещено. По правилам безопасности метрополитена", "Зато в маске, какие к нему претензии? На самом деле печально всё у нас с менталитетом", "Вопрос, как его пропустили в метро? И потом, ну нажрался, ну неужели люди вокруг такие равнодушные, ведь он реально мог проститься с жизнью", - написали киевляне и гости столицы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве засняли на видео водителя маршрутки, который вышел из автобуса и справил нужду прямо на его колесо.

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