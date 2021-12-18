На место происшествия вызвали медиков, полицию и спасателей.

В Киеве водитель Toyota вечером, 17 декабря, разбил десяток автомобилей, припаркованных вдоль тротуара.

Об этом пишет ДТП. Киев и Киев Оперативный в Telegram.

Инцидент произошел недалеко от жилого комплекса "Парковый" на улице Вышгородской, 45, на массиве Ветряные Горы в Подольском районе.

По предварительным данным, жертвами ДТП стали примерно 15 единиц транспорта.

Как пишут в соцсетях, нарушитель ехал на транзитных номерах. После совершения аварии авто виновника загорелось, а сам водитель Toyota скрылся.

На место происшествия вызвали медиков, полицию и спасателей.

Свидетели говорят, что нарушитель летел на большой скорости.

Как писал УНИАН, в Луцке 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от экипажа патрульных, промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, а потом врезался в дерево и дорожный знак.

Кроме того, в городе Ялта, который находится в захваченном Россией Крыму, мужчина устроил ДТП, а потом говорил "полицейским", что работает "судьей", начал их толкать и хватал за форму.

Также неизвестный мужчина решил проехаться на трассе "Николаев-Одесса", прицепившись к грузовику.

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Автор: Виолетта Орлова