Львовяне стали очевидцами достаточно жуткого происшествия, в ходе которого из-под земли в прямом смысле вырвались языки пламени - на самом деле, причиной этого стала авария газовой трубы.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Поломка случилась 20 сентября по адресу Дудаева, 7, где из-за возгорания правоохранителям пришлось перекрыли движение транспорта.
Газовая служба и представители коммунальных служб оперативно принялись за ликвидацию последствий аварии.
Читайте такжеПод Львовом загорелся автобус с двумя десятками людей (фото)Как утверждает депутат Львовского городского совета и активист Игорь Зинкевич, накануне по указанному адресу образовалась яма, а также там было слышно запах газа.
А пожар начался из-за искры от высоковольтного кабеля.
На время ремонта Галицкий и Лычаковский районы могут частично остаться без газа.
Напомним, ранее в этом году во Львове вспыхнул пожар в одном из жилых домов - огонь охватил квартиру и лестничную площадку на первом этаже пятиэтажки. В результате происшествия погиб один человек.