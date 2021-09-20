Причиной "инфернального" происшествия стала авария на газопроводе.

Львовяне стали очевидцами достаточно жуткого происшествия, в ходе которого из-под земли в прямом смысле вырвались языки пламени - на самом деле, причиной этого стала авария газовой трубы.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Поломка случилась 20 сентября по адресу Дудаева, 7, где из-за возгорания правоохранителям пришлось перекрыли движение транспорта.

Газовая служба и представители коммунальных служб оперативно принялись за ликвидацию последствий аварии.

Читайте такжеПод Львовом загорелся автобус с двумя десятками людей (фото)Как утверждает депутат Львовского городского совета и активист Игорь Зинкевич, накануне по указанному адресу образовалась яма, а также там было слышно запах газа.

А пожар начался из-за искры от высоковольтного кабеля.

На время ремонта Галицкий и Лычаковский районы могут частично остаться без газа.

Напомним, ранее в этом году во Львове вспыхнул пожар в одном из жилых домов - огонь охватил квартиру и лестничную площадку на первом этаже пятиэтажки. В результате происшествия погиб один человек.

Автор: Станислав Кожемякин