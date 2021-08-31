В Харькове во время грозы молния попала в троллейбус.
Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Труха".
Как сообщили очевидцы на видео, инцидент произошел в районе аэропорта. После случившегося троллейбус загорелся. Однако водитель не растерялся и быстро потушил его с помощью огнетушителя.
Были ли в салоне пассажиры во время инцидента не сообщается.
Также сегодня в Харькове молния ударила во флагшток. Момент попал на видео.
Погода в Украине 31 августа
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.
В Тернополе 31 августа ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.
В Виннице сегодня будет +11°...+21°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, ясно и безоблачно.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°, ливень.
В Одессе 31 августа - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.
В Херсоне во вторник ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.
В Запорожье сегодня температура ночью +16°, днем +31°, практически безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +14°...+26°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
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