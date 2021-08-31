Инцидент произошёл в районе аэропорта. Водитель смог справиться с огнем самостоятельно, применив огнетушитель.

В Харькове во время грозы молния попала в троллейбус.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Труха".

Как сообщили очевидцы на видео, инцидент произошел в районе аэропорта. После случившегося троллейбус загорелся. Однако водитель не растерялся и быстро потушил его с помощью огнетушителя.

Были ли в салоне пассажиры во время инцидента не сообщается.

Также сегодня в Харькове молния ударила во флагшток. Момент попал на видео.

Погода в Украине 31 августа

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.

В Тернополе 31 августа ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.

В Виннице сегодня будет +11°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°, ливень.

В Одессе 31 августа - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Запорожье сегодня температура ночью +16°, днем +31°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +14°...+26°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

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Автор: Екатерина Лиманская