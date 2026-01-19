Синоптик сообщила, насколько низкая будет температура в Украине 20 января

Эксперт предупредила об обледенении дорог.

20 января в Киеве и по всей Украине будет морозно. Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко, которая отметила, что ночью 20 января будет 12-18 градусов мороза, а днем - 6-11 мороза.

"На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, небольшой или умеренный. Осадки маловероятны - антициклон", - написала эксперт и добавила, что в Киеве 20 января также будет морозно и сухо.

Погода в Украине изменится - когда станет теплее

Как сообщал УНИАН, Наталья Птуха, начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра, заявила, что до 22 января в Украине будет удерживаться антициклон с северо-востока, а соответственно - морозная погода.

В то же время, по ее словам, после 22 января можно ожидать некоторого ослабления морозов. В частности, на правобережье страны уже могут влиять атмосферные фронты, из-за чего могут начаться осадки. Также вероятны и определенные повышения температуры в этих регионах.

Впрочем, подчеркнула Птуха, пока речь идет не о тепле, а только об ослаблении морозов. Так, начиная с 23 января ночные минимумы по северным областям будут 5-11 мороза, а дневная температура - 1-7 мороза. В южных областях и на Закарпатье после 23 января, особенно в дневные часы, температура перейдет на плюсовые значения, до +3 градусов.

25-27 января Украина ожидает приход циклона, который приведет к усилению облачности с осадками. Так, увеличение интенсивности осадков возможно будет в большинстве регионов Украины.

