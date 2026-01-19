Останутся ли в Украине 50 копеек: глава НБУ рассказал о судьбе распространенной монеты

Сейчас в Украине в наличном обращении находится более 14 млрд монет различного номинала.

В наличном обращении в Украине находится 1,5 миллиарда монет номиналом 50 копеек. Для поддержания соответствующего качества ежегодно необходимо дочеканивать около 30 миллионов монет, часть которых планируется заменить шагами.

Глава Национального банка Андрей Пышный в интервью "Укринформу" рассказал, что в настоящее время в Украине в общей сложности в наличных обращениях находится более 14 миллиардов монет разного номинала, из которых по 50 копеек - 1,5 миллиарда.

"Мы видим и слышим от розничного бизнеса о потребности в монете номиналом 50, к сожалению, еще копеек. Очень надеюсь, что в ближайшее время это уже будет 50 шагов. Она будет храниться в обращении еще несколько лет. Для того, чтобы поддерживать соответствующее качество и количество монет в обращении, Национальный банк должен дочеканивать от 20 до 30 млн монет ежегодно", - сказал Пышный.

По его словам, изымать из обращения монету в 50 копеек не планируется. Они будут находиться в обращении параллельно с шагами и будут иметь одинаковые технические характеристики, диаметр и вес. Пышный отметил, что ожидает решения парламента о переименовании копейки в шаг в ближайшее время.

Переименование копейки в шаг - последние новости

1 октября 2025 года в парламенте зарегистрировали законопроект о переименовании названия разменной монеты "копейка" в "шаг". Отмечается, что изменение названия разменной монеты "копейка" (одна сотая часть гривны) на исторически обоснованное и исконно украинское название "шаг" позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году.

В декабре Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о переименовании разменной монеты "копейка" в "шаг". Планируется, что монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно. Соответственно, по оценкам НБУ, не будет дополнительных расходов, связанных с утилизацией монет номиналом 50 "копеек" и изготовлением разменных монет номиналом 50 шагов на их замену.

