Беларусь получила приглашение от Трампа присоединиться к 'Совету мира'

В стране считают, что Беларусь пригласили в эту организацию благодаря политике Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп пригласил белорусского диктатора Александра Лукашенко войти в "Совет мира" по вопросам Газы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, цитирует "БелТА".

"Белорусская сторона получила личное обращение Президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать участником "Совета мира" - новой международной организации", - подчеркнул он.

По словам Варанкова, Беларусь рассматривает это предложение "как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства".

"Предложение было доведено до сведения Президента Республики Беларусь и воспринято им положительно. Наша позиция такова: мы готовы принять участие в деятельности "Совета мира", учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата. Это позволит ей активно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что, в конечном итоге, будет способствовать построению новой архитектуры безопасности, которую активно продвигает Беларусь в последние годы", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси.

"Совет мира" Трампа - что известно

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российского диктатора пригласили в "Совет мира" Трампа. Он отметил, что Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для выяснения деталей.

"Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в состав "Совета мира", на данный момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы", - сказал Песков.

Также Associated Press сообщало, что США пригласили еще как минимум 8 стран в "Совет мира" Трампа. По информации издания, Венгрия и Вьетнам уже приняли приглашение.

В то же время высокопоставленный правительственный чиновник из Индии сообщил, что его страна тоже получила приглашение. Кроме того, в этот совет была приглашена и Австралия.

