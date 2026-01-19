Дайвер наткнулся на редкую глубоководную рыбу всего в пяти метрах от поверхности моря (фото)

Тед Джуда, который регулярно отправляется в дайвинг-туры со своей женой, заметил эту рыбу у пляжа Макэби на глубине всего около 4,6 метров.

Недавно дайвер, исследующий залив Монтерей в Калифорнии, стал свидетелем невероятно редкой встречи с обычно обитающим на больших глубинах существом: он заметил лосося-короля (Trachipterus altivelis), плавающего у поверхности воды. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что эта рыба обычно встречается далеко от берега и на значительных глубинах, которые могут достигать 900 метров, что относит ее к категории причудливых существ, обитающих в сумеречной зоне - не то место, где люди обычно не бывают.

Однако Тед Джуда, который регулярно отправляется в дайвинг-туры со своей женой, заметил эту рыбу у пляжа Макэби на глубине всего около 4,6 метров.

"Вода была настолько чистой, что я решил осмотреться под водой, отплывая от берега, и я рад, что так сделал. Я увидел нечто серебристое, похожее на лезвие ножа, извивающееся на глубине всего около 4,5 метров, двигающееся на запад параллельно берегу. Я хотел остаться рядом, но чувствовал, что беспокою рыбу. У нее была удивительная способность ориентироваться так, чтобы ее узкий профиль всегда был обращен ко мне. Я пытался плыть рядом, чтобы рассмотреть ее профиль, а она поворачивалась от меня. Для меня большая честь увидеть это", - написал дайвер.

Он также опубликовал фотографии рыбы в надежде, что кто-нибудь поможет ее идентифицировать, предположив, что это могла быть молодая сельдяная рыба - также известная как "рыба судного дня", еще одно глубоководное существо.

В комментариях был морской биолог из аквариума Монтерей-Бей. Кевин Леванд, старший коллекционер, проработавший в аквариуме 25 лет, поделился постом с калифорнийскими ихтиологами (так называют специалистов по рыбам), которые пришли к выводу, что это молодой лосось-король, и всего лишь вторая особь, замеченная в 2025 году.

Интересно, что хотя оба вида имеют лентовидную форму, лосось-король и сельдяной король принадлежат к разным научным семействам. В статье сказано:

"Но даже после того, как местонахождение Джуды было успешно определено, у других пользователей в комментариях всё ещё оставались вопросы - в основном, почему, собственно, его называют лососем-королём? Вполне справедливый вопрос, учитывая, что это, собственно, не лосось".

В отличие от легенд о рыбах, предвещающих апокалипсис и вызывающих землетрясения, название лосося-короля имеет более позитивное происхождение. Согласно видеоролику Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей, свое название рыба получила от маках, коренного народа тихоокеанского северо-западного побережья, которые верят, что эта редко встречающаяся рыба привлекает лосося обратно на нерестилища.

